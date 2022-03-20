Передній край нашої оборони завалений трупами російських солдатів, яких буде більше, поки Росія не припинить війну.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян і заявив, що понад 14 тисяч російських солдатів загинули в Україні, а на їхній батьківщині цього і не помічають.

Як президент зауважив у відеозверненні, РФ не забирає тіла загиблих.

"У місцях особливо жорстоких боїв передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдатів. І ці трупи, ці тіла, ніхто не забирає. За ним женуть у наступ нові частини. Якісь резерви, які командування російських військ збирає, де тільки може", - заявив Зеленський.

"Ми прекрасно розуміємо, що в Росії є бездонний людський ресурс і досить багато техніки, ракет, авіабомб. Але я хочу запитати у громадян Росії: що з вами зробили за ці роки, що ви перестали помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не значать слова син, мати, батько. Вже більше 14 тисяч убитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів, 14 тисяч батьків, це дружини, це діти, родичі, друзі, і ви цього не помічаєте? Але ж жертв буде тільки більше, поки триває ця війна, це війна ваша проти нас, - Росії проти України на нашій землі", - заявив Зеленський.

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