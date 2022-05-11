У редакції газети зазначили, що цей крок сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії проти України.

Американська газета The Washington Post створює своє бюро в Києві.

Представництво видання очолюватиме Ізабель Хуршудян, головним кореспондентом стане Макс Берак, повідомляється на сайті газети.

Зазначається, що цей крок сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії проти України, оскільки вона продовжить залишатися головною історією цього року.

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси висвітленню напруженості на російсько-українському кордоні, що посилювалась і зрештою подальше російське вторгнення", - зазначив редактор видання із закордонних справ Дуглас Джель.

"Коли війна вступить у затяжну фазу, завдяки бюро ми зможемо інтенсивно інформувати безпосередньо з місць подій і гарантувати, що продовжуємо забезпечувати якісну й авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі в усьому світі", - додав він.

Колишня кореспондентка московського бюро Хуршудян з січня робить репортажі в Україні, а Берак, колишній голова бюро у Найробі, працює в Україні вже два місяці.

Вони керуватимуть командою у складі українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, які приїздитимуть на ротації.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії - найбільш престижної американської нагороди у сфері журналістики, яка щорічно вручається у 22 номінаціях Колумбійським університетом з 1917 року. Особливою почесною згадкою журі Пулітцерівської премії було відзначено журналістів України, які висвітлюють російське вторгнення.

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