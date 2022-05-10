Особливої почесної згадки журі Пулітцерівської премії удостоєні журналісти України, які висвітлюють російське вторгнення.

У США названі лауреати Пулітцерівської премії - найбільш престижної Американської нагороди у сфері журналістики, яка щорічно вручається в 22 номінаціях Колумбійським університетом з 1917 року.

Особливої почесної згадки журі Пулітцерівської премії удостоєні журналісти України, які висвітлюють російське вторгнення, передає Голос Америки. 12 працівників ЗМІ були вбиті, виконуючи свій професійний обов'язок в Україні.

Найбільшу кількість премій серед ЗМІ отримала газета New York Times (три, в тому числі в номінаціях "за розкриття національної теми" і "за розкриття міжнародної теми").

Найбільш престижною номінацією традиційно вважається "за службу суспільству" (її володар отримує почесну золоту медаль), яку цього року отримала газета Washington Post за висвітлення атаки на Капітолій прихильниками президента Дональда Трампа 6 січня 2021 року.

Приз у номінації "за новинну фотографію" завоювали фотографи агентства Getty Images, що висвітлювали події 6 січня, і Маркус Ям з газети Los Angeles Times за висвітлення виведення американських військ з Афганістану.

Приз "за художню фотографію" отримали фотографи агентства Reuters за висвітлення епідемії COVID-19 в Індії. Один з лауреатів - Даніш Сіддікі - в липні був убитий в Афганістані при виконанні редакційного завдання.

У номінації "за видатну подачу сенсаційного матеріалу" нагороджені журналісти газети Miami Herald, що висвітлювали обвал висотного будинку Champlain Towers, а премію за краще розслідування отримали журналісти газети Tampa Bay Times, що опублікували серію матеріалів про токсичні відходи на одному з промислових підприємств Флориди.

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