У понеділок вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про запобігання замаху на "відомого російського журналіста".
Згадувалося про затримання злих "неонацистів", у яких вилучили коктейлі Молотова, гранати, кілька пістолетів і обріз, а також нацистську атрибутику, зелену перуку і копії трьох доповнень до відеогри "The Sims 3", пише The Washington Post.
Майже відразу ж у ЗМІ та соцмережах правдивість спецоперації піддалася сумніву. "Я щиро вірю, що цей тупий офіцер ФСБ переплутав "The Sims" з SIM-картами", – написав у твіттері Еліот Хіггінс, засновник дослідницької групи Bellingcat, яка критично висвітлює новини у Росії.
Для початку трохи матчастини: The Sims 3 являє собою віртуальну пісочницю, в якій гравець може управляти життям персонажів – будувати будинки для своїх симів, наряджати їх і поміщати у всілякі безглузді ситуації.
Крім того, російська влада, очевидно, не дуже в курсі самої гри, оскільки замість базової версії поклали доповнення для неї. Либонь, вони планували вбити російського журналіста, пояснивши йому, скільки потрібно буде витратити на DLC, іронізує у твіттері журналіст BBC Френсіс Скарр.
На відео затримання також видно, як співробітники ФСБ гортають знайдену в одній з квартир книгу з дарчим зверненням. Його автора звуть "підпис нерозбірливий".
Журналісти припускають, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова. Там вказали, що підпис має бути нерозбірливим – вони зрозуміли методичку буквально.
Проте один російський журналіст зауважив, мовляв, "підпис нерозбірливий" – це насправді псевдонім відомого російського неонациста Василя Федоровича.
Замах, як пізніше заявили в Росії, був організований Службою безпеки України в тандемі із західними партнерами. В СБУ це назвали "новою фантазією спецслужб РФ", які просто придумують чергові досягнення для російської аудиторії.
За словами Аріка Толера, який працює в Bellingcat і займається факт-чекінгом новин, у ФСБ склалася репутація піар-арештів з дуже надуманих причин й вбивство [Соловйова] якнайкраще відповідає цьому профілю.
Незабаром стало відомо, що цей "замах" мав готуватися на російського пропагандиста Володимира Соловйова, який знаходиться під санкціями ЄС і Великобританії. У березні YouTube заблокував його обліковий запис з понад мільйоном підписників "за порушення Умов використання відеохостингу".
Сам Соловйов вважає, що його "замовив" Зеленський через "особисті образи" і якщо з ним щось і трапиться, то це буде за наказом президента України. В СБУ, реагуючи на закидання російської влади, порівняли Соловйова з нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом і припустили, що він "самостійно захлинеться в продуктах власної низькопробної пропагандистської діяльності".
The Washington Post призводить алюзії із затриманням злих "неонацистів" до затримання у 2019 році російського журналіста Івана Голунова при схожих підозрілих обставинах.
Голунов, який працював в інтернет-виданні "Медуза", був заарештований за зберігання і продаж наркотиків. Його прихильники стверджували, що докази, зібрані поліцією в його квартирі, були підкинуті на місце події, а звинувачення сфабриковані. Через кілька днів Голунова відпустили. З того часу російські репресії щодо незалежних ЗМІ – особливо після 24 лютого – змусили багатьох журналістів, у тому числі співробітників "Медузи", тікати з країни.
Минулого тижня письменник, активіст і оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза був заарештований в Росії та засуджений до 15 діб тюремного ув'язнення за критику російського вторгнення в Україну в інтерв'ю CNN. Пізніше стало відомо, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.