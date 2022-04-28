У РФ запевняють, що замах був організований СБУ у тандемі із західними партнерами. Проте в реальності вийшла типова пропагандистська схема.

У понеділок вранці президент РФ Володимир Путін оголосив про запобігання замаху на "відомого російського журналіста".

Згадувалося про затримання злих "неонацистів", у яких вилучили коктейлі Молотова, гранати, кілька пістолетів і обріз, а також нацистську атрибутику, зелену перуку і копії трьох доповнень до відеогри "The Sims 3", пише The Washington Post.

Майже відразу ж у ЗМІ та соцмережах правдивість спецоперації піддалася сумніву. "Я щиро вірю, що цей тупий офіцер ФСБ переплутав "The Sims" з SIM-картами", – написав у твіттері Еліот Хіггінс, засновник дослідницької групи Bellingcat, яка критично висвітлює новини у Росії.

Для початку трохи матчастини: The Sims 3 являє собою віртуальну пісочницю, в якій гравець може управляти життям персонажів – будувати будинки для своїх симів, наряджати їх і поміщати у всілякі безглузді ситуації.

Крім того, російська влада, очевидно, не дуже в курсі самої гри, оскільки замість базової версії поклали доповнення для неї. Либонь, вони планували вбити російського журналіста, пояснивши йому, скільки потрібно буде витратити на DLC, іронізує у твіттері журналіст BBC Френсіс Скарр.

На відео затримання також видно, як співробітники ФСБ гортають знайдену в одній з квартир книгу з дарчим зверненням. Його автора звуть "підпис нерозбірливий".

Журналісти припускають, що чекістам дали рекомендації, як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова. Там вказали, що підпис має бути нерозбірливим – вони зрозуміли методичку буквально.

Проте один російський журналіст зауважив, мовляв, "підпис нерозбірливий" – це насправді псевдонім відомого російського неонациста Василя Федоровича.

Замах, як пізніше заявили в Росії, був організований Службою безпеки України в тандемі із західними партнерами. В СБУ це назвали "новою фантазією спецслужб РФ", які просто придумують чергові досягнення для російської аудиторії.

За словами Аріка Толера, який працює в Bellingcat і займається факт-чекінгом новин, у ФСБ склалася репутація піар-арештів з дуже надуманих причин й вбивство [Соловйова] якнайкраще відповідає цьому профілю.

Незабаром стало відомо, що цей "замах" мав готуватися на російського пропагандиста Володимира Соловйова, який знаходиться під санкціями ЄС і Великобританії. У березні YouTube заблокував його обліковий запис з понад мільйоном підписників "за порушення Умов використання відеохостингу".

Сам Соловйов вважає, що його "замовив" Зеленський через "особисті образи" і якщо з ним щось і трапиться, то це буде за наказом президента України. В СБУ, реагуючи на закидання російської влади, порівняли Соловйова з нацистським пропагандистом Йозефом Геббельсом і припустили, що він "самостійно захлинеться в продуктах власної низькопробної пропагандистської діяльності".