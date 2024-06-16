Священнослужитель зазначив, що знає, що з ним зроблять росіяни, якщо повернутися.

Отець Андрій очолив підпільний опір, коли росіяни окупували його населений пункт.

"Я люблю свою країну і не хочу, щоб її окупували", - заявив священик в інтерв'ю виданню The telegraph.

Партизани залишали графіті з написами проти окупації. Друкувалися листівки, які запевняли жителів, що українська армія наближається. Дехто стежив за пересуваннями російських військ і повідомляв про них українській владі, поки був інтернет і засоби зв'язку.

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"Я подолав свій страх, я боявся тільки спочатку", - згадує отець Андрій.

Така діяльність швидко привернула увагу окупантів, які надіслали в регіон слідчих і побили одного жителя села. Однак отця Андрія та його товаришів так і не спіймали, а через кілька місяців район звільнили.

Отець Андрій зараз повернувся у своє село і працює зі своєю паствою.

"Головне, що зараз дає людям церква, - це надія", - пояснює він. "Ми завжди молимося за Україну, за перемогу і звільнення".

Попри те, що його регіон звільнений, російські війська перебувають недалеко, і багато будинків, як і раніше, занедбані. Місцева школа була зруйнована під час боїв.

"У нас тут більше немає ні молоді, ні дітей", - каже він.

На його недільну службу приходять близько 10 осіб, а решту часу він зайнятий проведенням похорону, як військових, так і літніх жителів.

Звуки обстрілів також нагадують жителям, що війна все ще триває, і є ймовірність, що російські війська можуть зробити нові наступальні дії в цьому напрямку.

Якщо росіяни коли-небудь повернуться, отець Андрій побоюється, що вони дізнаються про те, що він робив під час останньої окупації.

"Я боюся, що вони повернуться, тому що знаю, що вони зі мною зроблять", - підсумував священик.

Військові злочини РФ в Україні - останні новини

Російська армія систематично вчиняє воєнні злочини в Україні, що підтверджується звітами ООН. При цьому росіяни вдаються фактично до всіх видів таких злочинів - від невибіркового застосування потужної зброї в густонаселених місцевостях до цілеспрямованих убивств, тортур і зґвалтувань.

Окремою проблемою є систематичні вбивства військовополонених та катування полонених і викрадених цивільних у російських в'язницях.

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