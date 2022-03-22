УНІАН розповість як отримати компенсацію комунальних платежів людям, які поселять у себе біженців з небезпечних міст України.

Уряд компенсує вартість комунальних платежів українцям, які прихистять у себе біженців з інших міст України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вже запущено сервіс, який надає компенсації. Як це зробити - розповідає УНІАН.

Як отримати компенсацію за комунальні платежі

Щоб отримати компенсацію, подайте оголошення на сайті "Прихисток". А переселенці можуть знайти на цьому ресурсі безкоштовне житло.

На таку компенсацію може розраховувати кожен власник житла, який прихистив вдома вимушених переселенців із регіонів, де йдуть активні бойові дії.

Сума компенсації становить 14,77 грн за одну людину на добу або до 457 грн за людину у місяць. Точна сума залежатиме від кількості прийнятих переселенців та кількості днів, які вони провели у власника житла.

Як отримати компенсацію за переселенців: покрокова інструкція

Зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток".

В день розміщення переселенців подати заяву до органів місцевого самоврядування.

В день виселення переселенців або зміни їх кількості подати заяву з інформацією про зміну переліку осіб.

З моменту запуску цією послугою скористалися 1,5 млн осіб, безкоштовно розміщено понад 40 тис. українців в Україні та за кордоном.

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