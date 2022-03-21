Уряд розширив програму компенсації комунальних платежів тим, хто прихистив переселенців, на звичайні сім'ї.
Про це у своєму відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що тиждень тому Уряд затвердив механізм компенсації комунальних послуг тим, хто безкоштовно прийняв переселенців у школах, дитсадках, комунальних установах.
"Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі отримували також сім'ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, хто надав безкоштовний притулок, будуть отримувати 450 грн на місяць за кожного, кому допомогли", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.