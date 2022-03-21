Українці отримуватимуть по 450 гривень щомісяця за кожного переселенця, якому вони дали дах над головою.

Уряд розширив програму компенсації комунальних платежів тим, хто прихистив переселенців, на звичайні сім'ї.

Про це у своєму відеозверненні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що тиждень тому Уряд затвердив механізм компенсації комунальних послуг тим, хто безкоштовно прийняв переселенців у школах, дитсадках, комунальних установах.

"Тепер ми доповнюємо програму, щоб компенсацію за комунальні платежі отримували також сім'ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнувся на біду, хто надав безкоштовний притулок, будуть отримувати 450 грн на місяць за кожного, кому допомогли", - сказав він.

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