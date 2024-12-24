Лукацька зазначила, що варто знати, що чоловік чи дружина, які були на утриманні годувальника, отримають не 100% пенсії його по втраті.

Норми закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чітко визначають, як пенсії призначаються непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника.

Як уточнила адвокатка Лілія Лукацька в інтерв'ю Українському Радіо, до непрацездатних членів сім'ї померлого відносять чоловіка або дружину, батька, матір, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також це можуть бути діти до 18 років, або старші діти, якщо вони є особами з інвалідністю з дитинства.

Діти, які здобувають освіту, мають право на пенсію по втраті годувальника до завершення навчання, але не довше 23 років. Це діти-сироти до 23 років. Ще може бути чоловік і дружина, або батьки померлої особи, які, наприклад, доглядають дитину померлого. Вони можуть працювати, на них не розповсюджується правило бути непрацездатними, але вони повинні доглядати дитину померлої особи, якій ще не виповнилось 8 років.

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За словами адвокатки, є загальне правило для призначення такої пенсії. Тобто, якщо ви маєте право на пенсію по втраті годувальника, то ви подаєте відповідну заяву, до заяви додаєте документи – це паспорт громадянина України або ID картка, ідентифікаційний номер, також подається свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання особи померлою або зниклою безвісти, рахунок і фотографії.

"Для того, щоб призначили вам пенсію по втраті годувальника, ви подаєте документи, які підтверджують ваше право на отримання цієї пенсії. А саме, що ви є членами родини померлої особи. Якщо ви дружина або чоловік, то ви подаєте свідоцтво про шлюб або документи, які підтверджують, що ви разом проживали. І документи, які підтверджують, що ви дійсно перебували на утриманні цієї особи", - пояснила фахівчиня.

Лукацька зазначила, що варто знати, що чоловік чи дружина, які були на утриманні годувальника, отримають не 100% пенсії його по втраті.

"Сплачується лише 50% пенсії за віком померлого. А якщо є декілька осіб, які мають право на призначення пенсії по втраті годувальника, це може бути і дружина, і діти, то може призначатися 100%, але на всіх членів сім'ї. Тобто, одна людина не може отримувати повністю всю пенсію годувальника. Якщо це лише або дитина, або жінка чи її чоловік, то вони будуть отримувати 50% від пенсії померлого годувальника", - пояснила адвокатка.

Пенсії в Україні: новини

Кількість років, яка необхідна для виходу на пенсію українцям у 2025 році збільшитися. Щоб вийти на пенсію в 60 років, з 1 січня потрібно буде мати 32 роки стражу.

За інформацією Пенсійного фонду України, ті, хто після досягнення 60 років не матиме достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року. За наявності стажу від 15 до 21 року - пенсію призначать у 65 років.

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