Мер закликав усіх киян і всіх українців провести свята в колі сім'ї, не збиратися великими компаніями і не йти в місця великого скупчення людей.

У Києві влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Наближаються Великодні свята, тривалі вихідні і дуже ризикований момент для епідемічної ситуації. Люди збираються йти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця. І дуже важливо, щоб наслідком радості від свята не стала біда від хвороби, щоб у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності. Сьогодні вранці відбулося засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому, зокрема, ухвалили особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня", - сказав Кличко.

За його словами, зокрема, керівникам церков та релігійних організацій рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

"Якщо ж десь прихожани підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил та обмежень. По-перше, храми мають забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень. По-друге, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів приміщення. По-третє, забезпечити температурних скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях. І, звичайно, масковий режим ніхто не відміняв", - підкреслив мер столиці.

Також Кличко повідомив, що міська влада зустрічалася з представниками всіх конфесій і закликала їх дотримуватися правил і обмежень та роз'яснити необхідність таких заходів своїм прихожанам.

"Ми також чекаємо на свідоме і зважене рішення Всеукраїнської ради церков, яка зібралася сьогодні для ухвалення єдиного рішення усіма конфесіями про те, яким чином проводити богослужіння та як відбуватиметься освячення великодніх кошиків. Переконаний: церква має дбати про здоров’я своїх вірян та не наражати їх на небезпеку. Оскільки ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві поки залишається складною", - наголосив мер.

Він закликав всіх киян і всіх українців провести свята в колі родини, не збиратися великими компаніями та не йти в місця великого скупчення людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька