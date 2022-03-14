Кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.

Мінцифри запустило сайт для переказу коштів на допомогу Україні у криптовалюті.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Запустили офіційний сайт для криптодонатів Aid For Ukraine", - написав він.

Зібрані кошти підуть на кіберзахист, інформаційну протидію російській пропаганді та технічну допомогу ЗСУ.

"Надсилайте донати тут: https://donate.thedigital.gov.ua/. Вибирайте суму в обраних криптоактивах, підключайте гаманець і підтверджуйте транзакцію. Поширюйте лінк серед ваших українських та міжнародних друзів", - зазначив міністр.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні створили додаток, який розпізнає російські товари в магазині. Його можна встановити на Android та iOS. Програмісти розробили додаток, що дозволяє сканувати та розпізнавати походження товарів не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом.

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