Він розповів, що силовики надягали йому на голову пакет і позбавляли можливості дихати для того, щоб домогтися визнання провини.

Незаконно арештований в Криму журналіст Владислав Єсипенко на "суді" заявив про тортури.

Читайте такожФСБ катувала струмом незаконно заарештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка – ЗМІЯк повідомили в неурядовій організації «Кримська правозахисна група», сьогодні в підконтрольному Кремлю «Верховному суді Криму» відбулося засідання з розгляду апеляційної скарги на взяття Єсипенка під варту.

«Суд» залишив його в СІЗО.

Під час засідання Єсипенко відмовився від призначеного адвоката Віолетти Синєглазової.

Він також заявив про застосування до нього тортур. За його словами, силовики надягали йому на голову пакет і позбавляли можливості дихати, для того щоб домогтися визнання провини.

Правозахисники зазначають, що Синєглазова не оскаржуватиме взяття під варту Єсипенка і не з'явилася на інше засідання, яке відбулося 23 березня.

У КПГ впевнені, що така поведінка ще раз підтвердила те, що Синєглазова, по суті, представляє інтереси ФСБ, а не підзахисного.

Справа Єсипенка

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала Єсипенка.

Йому інкримінували ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, його основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Пізніше окупанти додали і підозру в шпигунстві.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня. Адвокатів Еміля Курбедінова й Олексія Ладіна, з якими дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

Згодом в Радіо Свобода заявили, що Єсипенко співпрацював з їхнім проектом "Крим.Реаліі".

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародне співтовариство сприяти звільненню свого чоловіка.

Вона також заявила про тиск і тортури, які окупанти застосовували до її чоловіка. Єсипенко зазначила, що боїться за його життя.

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Автор: Антоніна Доломанжи