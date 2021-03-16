Розвідники вважають, що така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова.

У Службі зовнішньої розвідки прокоментували затримання «шпигуна» в окупованому Криму, зазначивши, що російська ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації.

Про це повідомляє прес-служба СЗР у Facebook.

«ФСБ створює потрібний Кремлю фон для «святкування» роковин окупації Криму», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація ФСБ РФ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованого Криму має на меті створення відповідного фону для проведення 17 березня ініційованого РФ неформального засідання Радбезу ООН з кримської проблематики.

Розвідники вважають, що така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова.

«На нинішньому етапі Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес урегулювання на сході України та дискредитувати ініціативу «Кримська платформа з мирної реінтеграції Криму», - зазначають у СЗР.

Як повідомляється в опублікованій на сайті Кримської правозахисної групи заяві, за даними ФСБ РФ, оприлюдненими 16 березня, Єсипенко нібито проводив "розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб", а саме "здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей" в Криму.

Читайте такожУкраїна планує запросити Японію до участі у "Кримській платформі"

У свою чергу правозахисники закликали Російську Федерацію звільнити нещодавно затриманого у Криму українця Владислава Єсипенка.

"Наразі громадянин України Владислав Єсипенко позбавлений права на захист, оскільки до нього не допускають незалежних адвокатів. Натомість Єсипенку без його згоди було призначено адвоката Віолетту Синєглазову, яка вже неодноразово фігурувала у політично мотивованих справах проти громадян України, захищаючи не підзахисного, а інтереси слідства", - зазначають правозахисники.

На думку авторів заяви, ці факти можуть свідчити про застосування до Єсипенка незаконних методів слідства, включно з фізичним та психологічним насильством, намагання позбавити його права на захист під час досудового провадження та судового процесу з метою його переслідування за політичними мотивами.

"Ми, представники правозахисних організацій, засуджуємо політично мотивоване затримання Єсипенка у тимчасово окупованому Криму у зв’язку з його громадянською позицією та вимагаємо від влади РФ негайно звільнити його та всіх політичних в’язнів, які утримуються в місцях несвободи на території АР Крим та м. Севастополя або Російської Федерації", - закликають вони.

Читайте такожРосійський пропагандист допустив ракетні удари РФ по Україні: у Кремлі відреагували

Крім того, правозахисники вимагають від Росії припинити переслідування кримчан за незгоду з окупацією та висловлення своїх поглядів, а також використання кримінального законодавства РФ на тимчасово окупованій території Криму.

Вони також закликали міжнародні організації та уряди демократичних держав звернутися до РФ з вимогою надати дані про точне місце перебування Єсипенка, його стан здоров’я та допустити до нього незалежних адвокатів.

Автори заяви просять міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо політичного переслідування українських активістів в окупованому Криму, посилити тиск на російський уряд та секторальні санкції проти РФ, ввести персональні санкції проти посадовців окупаційної влади Криму та РФ, які причетні до політично мотивованих переслідувань громадян України за їхні погляди та громадянську позицію.

Правозахисні організації просять президента України, Верховну Раду, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, прокуратуру Автономної Республіки Крим та Севастополя забезпечити ефективне розслідування фактів незаконного позбавлення волі і переслідування Єсипенка та усіх інших фактів грубих порушень фундаментальних прав людини у тимчасово окупованому Криму. Також вони звертаються з проханням ухвалити необхідний комплексний закон України для забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені свободи внаслідок агресії РФ, та законопроект № 2689 для гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права. Правозахисники вимагають запровадити відповідальність за злочини проти людяності та воєнні злочини, які скоюються на окупованих територіях України.

Читайте також"Політичний булінг": МЗС відповіло на погрози Росії через створення Кримської платформи

Відповідну заяву підписали Кримська правозахисна група, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Кримськотатарський ресурсний Центр, Українська Гельсінська спілка з прав людини, ГО "КримSOS", Центр громадянських свобод, Медійна ініціатива за права людини, центр прав людини ZMINA, Центр громадянської просвіти "Альменда".

Затримання Єлизавети Павленко та Владислава Єсипенка

10 березня у тимчасово окупованому Криму російська ФСБ затримала двох учасників акції до дня народження Тараса Шевченка, що відбулася в Сімферополі напередодні.

Єлизавета Павленко та Владислав Єсипенко перестали виходити на зв'язок увечері 10 березня.

Пізніше стало відомо, що їх затримала ФСБ.

Павленко відвезли додому, де провели обшук, в результаті якого у неї вилучили техніку та особисті речі. Однак затримувати й надалі її не стали.

Єсипенка відвезли до ізолятора тимчасового утримання у Сімферополі. Йому інкримінують ч.1. ст. 223-1 Кримінального кодексу Росії (Незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді арешту до 11 травня.

Адвоката Еміля Курбедінова, з яким дружина Єсипенка уклала угоду, до нього не допускають.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи