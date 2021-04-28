Подати заяви можна буде протягом п'яти місяців.

Українці, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, повинні з травня по жовтень подати нову заявку на її отримання.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Починаючи з травня, одержувачі субсидії повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, зараз 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій готівковій формі. З травня всі 100% українців отримуватимуть субсидію живими грошима.

Що зміниться

Як зазначив Шмигаль в Telegram, вводяться деякі нові правила для тих, кому субсидія призначатися не буде.

Якщо хтось на депозитному рахунку в банку понад 100 000 гривень, людина купує нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 000 гривень - їй субсидію не призначать.

"Для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться. Нові правила - це про справедливість. Коли держава збільшує і платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат і процес справедливої верифікації - це державна позиція, яку ми будемо підтримувати", - зазначив Шмигаль.

Що цьому передувало

У березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% у порівнянні з лютим і склав 1685 грн.

14 квітня 2021 року в Україні посилили вимоги при призначенні житлових субсидій.

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Автор: Дмитро Шварц