При призначенні житлових субсидій враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів.

Уряд на своєму позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій та вимоги при їх призначенні.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

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Своєю постановою Кабмін запропонував посилити вимоги при призначенні житлових субсидій в частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Пропонується переглянути підходи до обліку майнового стану: при призначенні житлових субсидій враховуватимуть отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо.

Крім того, документом пропонується скасувати діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, щодо ухвалення рішення про призначення житлових субсидій в окремих випадках за наявності умов, при яких така субсидія не призначається.

«Реалізація постанови не потребує додаткових витрат і здійснюватиметься за рахунок і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України Міністерству соціальної політики України на надання житлових субсидій», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2021 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали близько 2,95 млн громадян, а її середній розмір збільшився на 13,6% порівняно з лютим і становив 1685 грн.

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Автор: Бредіхіна Ганна