У Києві за останній тиждень побралися 274 пари. А розлучилася – 51 родина. Усього з початку року в Києві узяли шлюб 4308 пар. Розлучилися ж – 876.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 9 квітня.
Читайте такожУ Мін'юсті порахували, що за час карантину в Україні почали рідше одружуватися, розлучатися і народжувати дітей
"У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 18%. Кількість розлучень – зменшилась на 15%. Підтримуйте один одного! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо – якщо будемо свідомими і сильними!" – наголосив Віталій Кличко.
Мер Києва додав, що за останній тиждень у столиці народилося 575 немовлят.
"За останній тиждень у столичних пологових будинках народилося 575 немовлят: 307 хлопчиків та 268 дівчаток. Серед них – 11 двієнь. Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей: 3360 хлопчиків і 3118 дівчаток. Серед них – 116 двієнь та одна трійня", – повідомив Кличко.
Вас також можуть зацікавити новини
- Київ йде на жорсткий тритижневий карантин: що заборонено з 20 березня (список)
- Куди вони всі їдуть: Кличко просить киян просто так не кататися у маршрутках під час локдауну
- Стало відомо, чи розглядають в уряді питання про введення загального локдауну
- Кличко прокоментував розмови про комендантську годину й продовження локдауну
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram