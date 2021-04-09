Крім того, за останній тиждень у столиці народилося 575 немовлят.

У Києві за останній тиждень побралися 274 пари. А розлучилася – 51 родина. Усього з початку року в Києві узяли шлюб 4308 пар. Розлучилися ж – 876.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 9 квітня.

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"У порівнянні з минулим роком, за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці збільшилася на 18%. Кількість розлучень – зменшилась на 15%. Підтримуйте один одного! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо – якщо будемо свідомими і сильними!" – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що за останній тиждень у столиці народилося 575 немовлят.

"За останній тиждень у столичних пологових будинках народилося 575 немовлят: 307 хлопчиків та 268 дівчаток. Серед них – 11 двієнь. Усього з початку цього року в столиці з’явилися на світ 6478 дітей: 3360 хлопчиків і 3118 дівчаток. Серед них – 116 двієнь та одна трійня", – повідомив Кличко.

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Автор: Вікторія Гордієнко