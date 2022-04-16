Вона тривала з 26 лютого.

У Чернігівській області знято заборону на продаж алкогольних напоїв, яка тривала з 26 лютого.

Про це у Telegram повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Пом’якшення обмежень пов’язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", – зазначив він.

Водночас, голова ОВА зауважив, що у разі потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

Місто героїв Чернігів вистояв

Бої за Чернігів почалися з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну 24 лютого 2022 року.

Щодня Чернігівська область піддавалася масованим обстрілам з боку російської армії, а сам Чернігів – виявився зруйнований на 70%. 2 квітня ЗСУ повідомляли про звільнення Чернігова від окупантів, проте в області досі відбуваються поодинокі бойові зіткнення та обстріли.

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