Підтримують повний розрив відносин з Росією 87% тих, хто вдома розмовляє українською мовою, і 69% російськомовних.

Понад 80% українців підтримують заборону на в’їзд росіян після перемоги України у війні.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого по 1 березня. Відзначається, що у серпні 2022 року таку заборону підтримали б 76%, а 14% не підтримали б.

Відповідаючи на запитання, чи підтримують респонденти, щоб після перемоги України та деокупації її території відбувся повний розрив усіх відносин з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну, 82% відповіли "так", а не підтримали б 9,5%.

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Частка тих, хто підтримав би це, становить: 94% у західному регіоні, 85% – у центральному, 75% – у східному і 56% – у південному. Частка тих, хто виступає проти становить відповідно 3%, 9,5%, 14% і 18%.

За даними опитування, підтримують повний розрив відносин з Росією 87% тих, хто вдома розмовляє українською мовою, і 69% російськомовних, не підтримують — відповідно 7% і 17%.

***Соціологічна служба Центру Разумкова проводила опитування в рамках проекту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у 22 областях та Києві. При цьому у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях проводилось лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Візовий режим з Росією

Як відомо, перед повномасштабною війною на сайті президента України з'явилася петиція із закликом ввести візовий режим з Росією. Вже після повномасштабного вторгнення вона набрала 25 тисяч голосів.

Також влітку Володимира Зеленського просили заборонити громадянам Росії в'їзд на територію України на 50 років.

Влітку в Україні ввели візовий режим для російських громадян. Тепер для в'їзду в Україну росіянами потрібне запрошення, закордонний паспорт і наявність не менш як 52 тисячі гривень.

У грудні 2022 року прикордонники повідомили, що від початку дії візового режиму в країну в’їхало лише семеро громадян РФ - люди похилого віку та ті, хто хотів возз’єднатися з сім’єю.

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