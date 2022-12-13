Візи видаються виключно в особливих випадках, коли це пов’язано з гуманітарною складовою.

Від початку дії візового режиму з Росією в Україну в’їхало 7 російських громадян.

Як речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в коментарі "УП", загалом за 4,5 місяці було видано 10 віз для громадян РФ.

"Ми бачимо, що кількість виданих дозволів досить мала, і видаються вони виключно в особливих випадках, коли це пов’язано з гуманітарною складовою. За наявною в мене інформацією, серед тих осіб, які отримали візу, на в’їзд український кордон перетнуло 7 осіб. Це переважно жінки а також два чоловіки. При тому що це або люди похилого віку, або ж ті, хто слідував в Україну з метою возз’єднання сім’ї", – зазначив він.

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Візовий режим з РФ

На початку лютого, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, було створено петицію до президента України Володимира Зеленського щодо візового режиму з Росією. У травні вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. В черпні Кабінет міністрів за пропозицією президента Володимира Зеленського схвалив постанову про введення з 1 липня візового режиму для громадян РФ.

З початку липня росіяни не можуть без запрошення приїхати в Україну, для в'їзду необхідні закордонний паспорт і кошти – не менш як 52 тисячі гривень.

У перший тиждень взагалі не було заяв на отримання візи, протягом першого місяця заявки на візу подали 80 осіб.

З боку РФ лунали суперечливі заяви про наміри запроваджувати візовий режим у відповідь чи, навпаки, не робити цього.

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