Вона набрала 25 тисяч 370 підписів.

Електронна петиція з проханням заборонити громадянам Росії в'їзд на територію України на наступні 50 років набрала 25 тисяч голосів. Тепер на неї зобов'язаний відреагувати президент України Володимир Зеленський.

Вона була розміщена на сайті офіційного інтернет-представництва президента України 23 травня.

Автор звернення пропонує заборонити відвідувати територію України всім росіянам, крім тих, хто воював на боці нашої країни.

"На жаль, за ці 8 років влада не змогла захистити Україну від диверсантів, агентури і коригувальників, які весь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів. З метою безпеки кожного українця зараз і в майбутньому ми пропонуємо повністю закрити в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання росіянам, крім тих, хто воював на боці України в російсько-українській війні", - написав автор петиції.

Це звернення до президента підтримали 25 тисяч 370 осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні почав діяти візовий режим для росіян.

Тепер громадяни Росії можуть приїхати в Україну тільки на запрошення. Для в'їзду їм потрібен закордонний паспорт і паспортні дані приймаючої сторони.

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