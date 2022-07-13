Поліцейський з Маріуполя переживав про свого вихованця, в останні секунди свого життя він боявся не за себе, а за тварину.

Стало відомо про неймовірно зворушливу історію про захисника "Азовсталі". Поліцейський з Маріуполя перед смертю просив про одне: врятувати його кота. Бажання військового здійснилося.

Про це повідомляється на сторінці UkrARMY cats & dogs в Twitter.

Патрульний поліцейський Данило Сафонов з перших днів повномасштабного вторгнення захищав місто від рашистів. Навесні цього року в інтерв'ю "Суспільному" він розповідав, що переїхав до Маріуполя з Донецька, у 2014 році. Після цього Сафонов воював, три роки він захищав Україну в АТО. Потім він повернувся до Маріуполя і став патрульним поліцейським.

2 травня стало відомо, що захисник "Азовсталі" загинув, про його смерть всі дізналися не одразу. Тіло поліцейського змогли евакуювати з Маріуполя лише через півтора місяця. Тепер же стало відомо, яким було останнє бажання Сафонова.

Виявилося, перед смертю поліцейський не боявся втратити своє життя. Він переймався про свого вихованця. Сафонов просив, щоб люди подбали про його кота.

"Неймовірна історія. Перед смертю загиблий у Маріуполі поліцейський Данило Сафонов попросив українців врятувати його кота. І українці знайшли та врятували його кота! Вчора українці вивезли кота Данила на вільну територію. Спочивай з миром, мій друг, твій кіт в безпеці!",- повідомили в UkrARMY cats & dogs.

Куди саме вдалося евакуювати кота - поки що не повідомляється. Однак тепер точно відомо, що останнє бажання захисника Маріуполя виконали: його кіт у безпечному місці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 8-річний хлопчик, який писав несамовитий щоденник в Маріуполі, зумів вирватися з окупації

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