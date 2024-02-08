За два роки деякі військові навіть не мали ротацій або відпусток.

В законопроект про мобілізацію мають бути чітко визначені терміни про демобілізацію. Наразі на фронті частина військових за два роки не мали ротацій або відпусток.

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська зазначила, що в законопроекті про мобілізацію, який ухвалено 7 лютого в першому читанні передбачається, що право на демобілізацію має військовослужбовець у разі проходження служби 36 місяців, а далі для цього потрібен його рапорт і рішення Ставки верховного головнокомандувача та указ президента.

"Це означатиме, що фактично безлімітну кількість часу. Сьогодні, наприклад, строковики хлопці, дівчата будуть очікувати невідому кількість часу, чи це буде закінчення правовому режиму воєнного стану чи це може бути за місяць після рішення Ставки", - зазначила Бобровська в ефірі "Еспресо".

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При цьому додала, що такий підхід знижує мотивацію в населення мобілізуватися, бо люди не розуміють скільки їм доведеться служити. За її словами, сьогодні є ті, хто не мав ротації або відпусток за два роки.

"У нас питання тільки наскільки ця людина піде в армію й виживе на фронті або в Кринках 36 місяців, що є абсолютно неможливим",- сказала вона.

Народний депутат України Юлія Клименко в ефірі телемарафону зазначила, що ті, кого будуть мобілізувати, мають знати, на який термін. Вона наголосила на необхідності ротації.

"Не може бути, щоб одні сиділи в окопах бескінечно, а інші перебуватимуть в київських ресторах чи в закарпатському "котлі". Якщо це справедлива ротація, то це знімає дуже багато питань. Люди знають, що вони на передовій не більше 12 місяців і більше їх туди послати ніхто не може", - наголосила Клименко.

За її словами, мобілізація не можлива в тому варіанті, який пропонується в урядовому законопроекті.

"А саме через електронні кабінети, бо багато людей просто не мають доступу до Інтернету – можуть пропустити повістку, навіть якщо вони хочуть прийти", - зазначила вона.

Також підкреслила, що не можуть бути підтримані "драконіські" заходи, такі як не видача документів та закривання рахунків. Вона наголосила, що будуть подані відповідні поправки до другого читання до законопроекту про мобілізацію.

Новий закон про мобілізацію - головні новини

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Підтримали це рішення 243 народних депутати.

Тепер протягом 14 днів, тобто до 21 лютого народні депутати вноситимуть поправки. Депутати прогнозують, що законопроект, за оптимістичними прогнозами, може бути ухвалено до кінця лютого.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що в законопроекті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема питання підходу до аспірантів та блокування рахунків громадян. Він зазначив, що все , що стосується людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає, буде залишено в редакції чинного законодавства. Він наголосив, що неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Сказав, що не бачить в Раді тих, хто би таке підтримував.

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