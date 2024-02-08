Він зауважив, що закон про мобілізацію має бути справедливими і зрозумілим для суспільства.

Ймовірність того, що оновлений законопроект про мобілізацію ухвалять із нормами, які не будуть відповідати Конституції "наближена до нуля". Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Депутати, які несуть політичну відповідальність за голосування, і президент України не допустять того, щоби антиконституційні норми були в цьому законі", – наголосив він в ефірі програми УП. Підсумки

Данілов зауважив, що закон про мобілізацію має бути справедливими і зрозумілим для суспільства.

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"В ньому не має бути трактувань, які одні читають зліва, інші читають справа. Він має бути простим і зрозумілим. Щоб кожна людина зрозуміла, про що йдеться. З урахуванням норм Конституції, яка діє на території нашої країни", – резюмував секретар РНБО.

Законопроект про мобілізацію: проблемні моменти

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна заявила, що три норми законопроекту про мобілізацію мають бути змінені. Йдеться про демобілізацію, відстрочку від призову по догляду за особою із інвалідністю та відповідальність за нереєстрацію електронного кабінету військовозобовʼязаного.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що оновлений законпроект про мобілізацію порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

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