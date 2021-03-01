На всіх мостах ускладнено рух у бік Правого берега.

Вранці в Києві повсюдно утворилися численні затори. Важка ситуація на мостах - рух суттєво ускладнений у напрямку Правого берега.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

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Багатокілометрові затори традиційно утворилися на в'їздах до Києва з боку Крюківщини, Вишневого та Софіївської Борщагівки.

Багатокілометровий затор утворився на в'їзді до Києва з боку с.Чайки. Затор тягнеться по Житомирському шосе та пр. Перемоги аж до с.м. "Берестейська". Ускладнюють ситуацію кілька ДТП, які сталися на перетині пр. Перемоги та Великої Окружної.

Через ремонтні роботи на Індустріальному мосту багатокілометрові затори утворилися на пр. Курбаса та вул.Вадима Гетьмана в обидві сторони.

Також затори спостерігаються на вул.Новій, Повітрофлотському проспекті, вул. Малевича, Великій Васильківській, а також на бул. Лесі Українки в бік центру.

Аналогічна ситуація на вул. Скляренка, Новокостянтинівській, пр. Степана Бандери, Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

Ситуація на Лівому березі

Традиційно затор утворився на виїзді з Троєщини у бік Північного мосту. Практично зупинилися бульвар Перова, вул. Миропільська та Братиславська в напрямку до Броварського проспекту. На самому Броварському проспекті затор розтягнувся від с. м. "Чернігівська" до мосту Метро.

А на пр. Бажана затор спостерігається на ділянці від с.м. "Позняки" до Південного мосту.

Ситуація на мостах

На всіх столичних мостах через Дніпро утворилися затори й тягучки. Найнапруженіша ситуація з трафіком на мосту Метро - рух у бік Правого берега практично зупинився.

Також затори утворилися на в'їздах і виїздах з усіх мостів.

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Автор: Катерина Лиманська