На мостах столиці труднощів з рухом практично не спостерігається.

Станом на ранок понеділка, 15 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.

Про це свідчать дані Google Maps.

Рух ускладнено на бульварі Шевченка, вулиці Басейній та Великій Васильківській. Також "тягучка" утворилася на Набережно-Хрещатицькій і Петровській алеї.

Читайте такожУ Львові кришка люка влетіла в авто та вбила 10-річного хлопчика (фото, відео)

Важка ситуація у зв'язку з ремонтом дороги залишається і в районі Індустріального мосту. Затор тягнеться від самого Національного авіаційного університету.

Традиційно для ранку понеділка завмер рух на проспекті Перемоги в районі станцій метро Житомирська та Святошин.

Затор в обидві сторони також утворився на проспекті Лобановського.

На мостах столиці труднощів з рухом практично не спостерігається. Тільки на Південному мосту є невелика тягучка в бік Правого берега.

Головні новини України та світу на ранок 22 березня

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко