Станом на ранок понеділка, 15 березня, ситуація з дорожнім рухом у Києві ускладнена.
Про це свідчать дані Google Maps.
Рух ускладнено на бульварі Шевченка, вулиці Басейній та Великій Васильківській. Також "тягучка" утворилася на Набережно-Хрещатицькій і Петровській алеї.
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Важка ситуація у зв'язку з ремонтом дороги залишається і в районі Індустріального мосту. Затор тягнеться від самого Національного авіаційного університету.
Традиційно для ранку понеділка завмер рух на проспекті Перемоги в районі станцій метро Житомирська та Святошин.
Затор в обидві сторони також утворився на проспекті Лобановського.
На мостах столиці труднощів з рухом практично не спостерігається. Тільки на Південному мосту є невелика тягучка в бік Правого берега.
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