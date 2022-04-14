Затриманий - керівник фракції ОПЗЖ у Маріупольській міськраді, його підозрюють у пособництві окупантам.

В Одесі затримано керівника фракції "Опозиційна платформа - За життя" в Маріупольській міськраді, який підозрюється в пособництві ворогові.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що голову фракції викрили на можливому сприянні країні-агресору – підозрюваний здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку ворога.

За оперативною інформацією, затриманий – колишній чоловік екс-прокурора окупованої АРК Наталії Поклонської, яка була однією з основних фігур під час анексії Криму Росією.

"Політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника маріупольської фракції "Опозиційна платформа – За життя". Він став рупором Кремля на сході (України – УНІАН) – виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа про посягання на територіальну цілісність України", - сказано в повідомленні.

Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення Росії колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади. Тим самим він причетний до організації та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку ворога. Ці дії підпадають під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф і встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності. Депутата передали Службі безпеки України.

Оновлено. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, ДБР затримало і передало СБУ керівника маріупольської фракції ОПЗЖ Володимира Клименка, який ховавться в Одесі.

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