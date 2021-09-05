За фактом дзвінка аноніма відкрили кримінальне провадження.

Анонім заявив у Службу безпеки про плановані вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на СБУ.

"Абонента швидко встановили. Ним виявився чоловік з розхитаною психікою, жебрак. Він дзвонив з чужого телефону, який на дві хвилини позичив у жінки", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що той, хто дзвонив, представився Володимиром Олександровичем Георгієвим. Коли йому передзвонили з СБУ, трубку підняла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври, і розповіла, що позичила телефон невідомому.

Читайте такожУ Києві на Майдані Незалежності шукали вибухівку (фото)За фактом дзвінка аноніма відкрили кримінальне провадження.

Як пише "Українська правда", дзвінок надійшов на гарячу лінію СБУ, анонім озвучив загрози "на адресу перших осіб держави".

Зазначається, що зловмисником виявився чоловік без певного місця проживання, з ознаками психічних розладів.

В СБУ йде перевірка та вживаються необхідні заходи.

Автор: Катерина Шварц