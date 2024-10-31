За словами президента, частина українців будуть змушені повернутися додому.

Країни, що прийняли біженців з України, хочуть залишити в своїх державах тільки тих українців, які працюють, тому та частина співгромадян, які не працюють за кордоном, повертатимуться додому. Про це на зустрічі з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття сказав президент Володимир Зеленський.

Він звернув увагу на те, що не всіх українців раді бачити за кордоном.

"Це не частина плану, як повернути українців. Але є факти. Українці, які працюють за кордоном: лідери і країни відповідні хочуть, щоб ці українці там залишились. Щодо українців, які не працюють за кордоном, вони шукають як їх змусити повернутись в Україну. Це факт", - зазначив глава держави.

Відео дня

Як приклад Зеленський навів Німеччину, де з більш мільйона українців щонайменше 300 тис ніде не працюють і "навіть не роблять спроб працевлаштуватися":

"І таких багато людей по всій Європі. Перше – так чи інакше ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, які є за кордоном на сьогодні, зникнуть".

За словами президента, лідери цих країн розраховують тільки на свої суспільтсва.

"Як тільки їхні суспільства будуть підтримувати, щоб не платити допомогу українцям, які в їхніх державах, в цей момент, повірте мені, вони будуть робити все, щоб припинити повністю їм допомагати. А таким чином ця частина українців буде повертатися сюди, бо це їх дім", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що є частина українців, які реально чекають завершення війни, щоб повернуться. При цьому міграційну політику буде включено у внутрішній план дій України.

"Зі свого боку ми будемо посилювати і нашу політику за кордоном. Незабаром з’являються спеціальні департаменти за кордоном, які будуть представляти "людський капітал". … Два таких департамента ми точно бачимо – в Польщі та Німеччині, тому що більшість українців саме в цих двох державах. Там будуть і програми, і працевлаштування в Україні для українців", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що ведеться робота над тим, щоб в Україну прийшли російські гроші, які заморожені на європейському континенті.

"Ці гроші також будуть повертати населенню. І мало того, будуть привабливими і для громадян інших країн. Тому що це великі гроші щодо відновлення держави. І всі країни, які будуть давати ці гроші, вони будуть дуже хотіти, щоб їх бізнеси заходили сюди. Всі захочуть заробляти на цих грошах, це факт. Безумовно, коли ці бізнеси будуть заходити сюди, ми будемо говорити про наше працевлаштування. І такі робочі місця з конкурентною заробітною платою в конкуренції з такими країнами як наші сусіди – це факт, все це буде", - сказав Зеленський.

За словами президента, як допоміжний механізм розглядається питання подвійного громадянства:

"Я підтримую цю ідею. Але відкриваючи можливість тільки для окремих країн - країн Європейського Союзу, країн – наших близьких партнерів".

Як сказав глава держави, для України важливо, щоб громадяни, які вимушено чи не вимушено через війну отримали громадянство іншої країни, не змінювали повністю своє українське громадянство.

"І тому подвійне, або множинне громадянство, як це називається, – це також одна зі спроб. Головне, щоб люди не втратили зв’язок з Україною", - резюмував глава держави.

Українські біженці у Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Центр міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень при Інституті Ifo в Мюнхені провів опитування, яке засвідчило, що майже чверть українців не хочуть повертатися додому. При цьому близько 35% сказали, що повернуться щойно завершиться війна, а 4% респодентів відповіли, що повернуться додому найближчим часом незалежно від ситуації з безпекою.

Також ми інформували, скільки в Україні буде людей за 10 років. Так, за прогнозами Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, через 5-10 років в Україні буде проживати 28-32 млн людей.

Вас також можуть зацікавити новини: