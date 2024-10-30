Водночас, Україна потребує підтримки і допомоги від українців, які перебувають за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не збирається тиснути на тих українців, які живуть в інших країнах, аби вони зараз поверталися до України. Про це глава держави сказав в інтерв’ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

Зокрема, у президента запитали, чи хотів би він, щоб ті українці, які виїхали з України, повернулися додому й приєдналися до лав ЗСУ.

"Ми не можемо тиснути, підштовхувати людей до повернення. Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати і допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, сплачувати податки, підтримувати Україну", - сказав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що Україна потребує підтримки і допомоги від українців за кордоном.

"Але не від усіх них. Є дуже старі люди, які виїхали за кордон через війну, втратили домівки тощо. Я не хочу підштовхувати їх, бо якщо вони повернуться, то не допоможуть. Не зможуть", - додав Зеленський.

Він сказав, що це стосується і дітей, хоча президент поважає родини, які залишаються в Україні, а їхні діти вчаться у підземних школах.

"Але я не можу проштовхувати повідомлення дітям, які вже за кордоном через різні причини, пов'язані з цією війною", - сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що в Україні є багато сімей, де жінки та діти виїхали за кордон, а чоловіки пішли захищати Україну та загинули на фронті.

Українці за кордоном - новини

Як повідомляв УНІАН, Центр міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень при Інституті Ifo в Мюнхені провів опитування, яке показало, який відсоток українських біженців у Європі планує повернутися додому. З'ясувалося, що майже чверть українців хочуть залишитися за кордоном.

Як зазначав заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун, після завершення війни в Україні населення може знизитися приблизно до 30 мільйонів осіб.

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