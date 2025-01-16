За словами Зеленського, з цієї суми 40 млрд - це вклад України, 35 млрд - США, 25 млрд - Європи.

У 2024 році війна коштувала Україні щодо забезпечення війська близько 100 мільярдів доларів. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час заявив для ЗМІ з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми не можемо за деталями втратити загальний союз між Сполученими Штатами та Європою у підтримці України, але не можемо і реально забувати, який вклад робить Україна. Війна 2024 року десь коштувала для України щодо забезпечення Сил оборони близько 100 млрд", - сказав він.

За словами Зеленського, з цієї суми 40 млрд - це вклад України, 35 млрд - США, 25 млрд - Європи.

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"Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому, ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно, найвищий - це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей", - підкреслив глава держави.

Витрати на армію у Європі

Як повідомляв УНІАН, міністри оборони п'яти європейських країн із найбільшими військовими витратами заявили, що хочуть продовжити нарощувати інвестиції в оборону. Проте вони вважають складним виконання завдання зі збільшення витрат до 5% від ВВП, яке поставив перед ними новообраний президент США Дональд Трамп.

Так, у понеділок, 13 січня, відбулася зустріч міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі недалеко від Варшави. Це друга зустріч у новому форматі, який було затверджено після обрання Трампа на посаду президента США минулого року.

На початку зустрічі глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що Європа підтримує справедливий мир для України. Проте є побоювання того, що Трамп може підштовхнути Київ до неприйнятних поступок Росії, підкреслили в агентстві.

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