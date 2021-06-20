Президент назвав свого батька захисником і другом, прикладом для наслідування.

Президент України Володимир Зеленський у День батька, який відзначається 20 червня, привітав свого тата зі святом та опублікував фото з ним.

Відповідний пост глава держави розмістив у своєму Telegram-каналі.

"Бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя", - написав він.

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"Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше – за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця", - додав Зеленський.

Також він подякував своєму батьку за підтримку, поради та критику.

"І дякую за те, що знаєш: найголовніші й найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей", - продовжив президент.

"З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму!", - написав Зеленський.

День батька: традиції свята

Щорічно в Україні та ще 40 країнах світу відзначається День батька - міжнародне свято, присвячене всім татам світу. Це свято не такий популярне, як День матері, але не менш важливе для суспільства. Кожна дитина потребує батьківського виховання і турботи тата. З'явилося це свято з ініціативи американки Сонори Додд. Дівчина запропонувала на національному рівні відзначати присвячений татам день на честь свого батька-одинака, який виховав 8 дітей після смерті дружини.

День батька у 2021 році відзначається 20 червня. У цей день заведено вітати татусів, дарувати їм подарунки, дякувати за любов і турботу. У свято піднімаються питання важливості батьківства і проблеми батьків-одинаків.

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Автор: Ольга Робейко