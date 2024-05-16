Закон міг зобов'язати робітників доповідати про родичів, які знаходяться в окупації.

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроект №7731 про колабораціонізм і прикріпив до нього свої пропозиції. Тепер документ був направлений на розгляд до профільного комітету парламенту. Про це повідомляє Офіційний портал Верховної Ради.

Законопроект внесли депутати від "Слуги народу", він був ухвалений Радою 25 квітня. Документ передбачав додаткові підстави роботодавцям на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників, підозрюваних у колабораціонізмі.

В рамках законопроекту пропонувалось запровадити обов'язкові правила поведінки на стратегічних підприємствах, установах та організаціях. Так, працівники повинні були надати дані щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, які проживають на територіях, що були окуповані РФ.

Відео дня

Ініціатива викликала незадоволення з боку українських правозахисників, які заявили, що ця норма може стати підставою для утисків та стигматизації людей, які мають родичів в окупації.

Скандальне бронювання працівників

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що Кабмін забронював від мобілізації працівників шести компаній, серед який виявився сервіс доставки Glovo, букмекерська контора, рекламне агентство та компанія, яка має американських власників.

Згодом у Міністерстві економіки відреагували, заявивши про скасування наказу. У відомстві пообіцяли оновити нормативні документи, щоб зробити бронювання більш справедливим.

Вас також можуть зацікавити новини: