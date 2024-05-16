Віце-прем’єр-міністр Свириденко пообіцяла провести оновлення нормативних документів, щоб бронювання було справедливим.

У Міністерстві економіки відреагували на інформацію про бронювання працівників шести компаній, зокрема, Glovo, букмекерської контори, рекламного агентства та компанії з американськими власниками.

"Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", – заявила у Facebook перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона пояснила як виглядає процес бронювання на прикладі цієї ситуації. За словами міністра, зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації., яке визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами "Дія.Сіті". Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.

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Свириденко підкреслила, що на основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів – законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці", – додала віце-прем’єр.

Бронювання в Україні

16 травня Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував наказ №8572, відповідно до якого Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників шести компаній, зокрема, Glovo, букмекерську контору, рекламне агентство та компанію з американськими власниками. Водночас лише одна із вищезгаданих компаній у списку має зв’язок з армією й може претендувати на бронювання.

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