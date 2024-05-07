Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що українські правоохоронці стежать певний час за російським агентом-навідником, йому можуть "згодувати" явно неправдиві відомості, щоб не лише зібрати доказову базу, а і розкрити агентурну мережу, якщо вона є.
Кожен навідник, коригувальник чи зрадник має відповідати за скоєні злочини, сказав голова СБУ Василь Малюк у коментарі "РБК-Україна". Він додав, що з початку 2024 року спецслужба викрила 11 агентурних мереж ворога.
"…Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники Сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - поділився очільник спецслужби.
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З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну на нашій території викрили багато різних посіпак супротивника. Зокрема, на початку травня повідомлялося, що викрили й затримали колаборантку, яка допомагала "рупорам" Кремля виправдовувати агресивну війну проти нашої держави.
Раніше - наприкінці березня, Василь Малюк розповів, що упродовж минулого року співробітникам СБУ на українській території вдалося ліквідувала 47 агентурних мереж, які працювали проти нацбезпеки країни.