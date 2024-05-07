З початку цього року співробітники спецслужби викрили 11 ворожих агентурних мереж, поділився голова Служби безпеки України.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що українські правоохоронці стежать певний час за російським агентом-навідником, йому можуть "згодувати" явно неправдиві відомості, щоб не лише зібрати доказову базу, а і розкрити агентурну мережу, якщо вона є.

Кожен навідник, коригувальник чи зрадник має відповідати за скоєні злочини, сказав голова СБУ Василь Малюк у коментарі "РБК-Україна". Він додав, що з початку 2024 року спецслужба викрила 11 агентурних мереж ворога.

"…Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники Сил оборони. Серед іншого ці мережі займалися і коригуванням російських обстрілів у різних регіонах", - поділився очільник спецслужби.

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З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну на нашій території викрили багато різних посіпак супротивника. Зокрема, на початку травня повідомлялося, що викрили й затримали колаборантку, яка допомагала "рупорам" Кремля виправдовувати агресивну війну проти нашої держави.

Раніше - наприкінці березня, Василь Малюк розповів, що упродовж минулого року співробітникам СБУ на українській території вдалося ліквідувала 47 агентурних мереж, які працювали проти нацбезпеки країни.

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