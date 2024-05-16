Кабмін забронював від мобілізації працівників Glovo та Favbet, - нардеп

Інший нардеп підтвердив, що наказ про бронювання цих компанії існує.

Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників шести компаній, зокрема, Glovo, букмекерську контору, рекламне агентство та компанію з американськими власниками.

Про це свідчить наказ № 8572, який опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко у Telegram.

Згідно з документом, від мобілізації забронювали:

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ТОВ Гловоапп Україна (Glovo);

ТОВ Фавбет Тек (ймовірно, букмереська контора Favbet);

ДА ССМ (рекламне агентство);

ТОВ Віза Україна (власники - компанії із США);

ТОВ Агрі Чейн (частина агрохолдингу Астарта);

ТОВ КОРТ 9 (розробка систем РЕБ та дронів).

Лише одна із вищезгаданих компаній у списку має зв’язок з армією й може претендувати на бронювання.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. На всіх нарадах кажу Мінстратегпрому: змініть критерії! Підприємства, які роблять РЕБи та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію, яку ви заклали у критеріях!", - зазначив Федієнко.

Водночас нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram заявив, що перевырив автентичність цього документу. Кілька джерел підтвердили, що відповідний наказ про бронь існує.

"На жаль, це правда. Яка логіка в цьому - треба питати теж у пані першого віце-премʼєра/ Мінекономіки. Напевно така ж як і в ідеї "кешбека за гроші платників податків". Просто скажу, що одне підприємство в цьому списку з гральної сфери за статистикою є одним з найгірших податковим навантаженням і дуже великими питаннями від Держави щодо сплати податків за минулі періоди. Тому тим більше таке рішення дивне", - зазначив Железняк.

Мобілізація в Україні: це варто знати

18 травня в Україні набирає чинності оновлений закон про мобілізацію, який має змінити підхід до війни в усій Україні. Представник Міноборони Дмитро Лазуткін раніше наголосив, що з набуттям цим документом чинності "спокійному життю", яким жила частина українців, "приходить кінець".

Згідно з новим законом, усім військовозобов’язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, потрібно протягом двох місяців оновити свої дані в ТЦК та СП. За порушення правил військового обліку в особливий період передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Також 4 травня, в Україні вступили у дію норми, які змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Зокрема, скасовується статус "обмежено придатний", залишаться лише дві категорії – "придатний" та "непридатний". В Міноборони зазначали, що фактично скасовано індивідуальну оцінку придатності.

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