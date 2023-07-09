Разом вони відвідали костел.

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда не анонсовано зустрілися в Луцьку.

Як повідомляє "Суспільне", Зеленський та Дуда завітали до Кафедрального костьолу святих Петра й Павла. Також повідомляється, що на месу прибулм митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Напередодні увечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів зі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. Проте візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували.

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Війна в Україні та позиція Дуди

22 червня 2023 року президент Польщі Анджей Дуда заявив прро те, що Захід має замучити Путіна за війну в Україні.

23 червня 2023 року Дуда заяив, що країни, які закликають Україну до "компромісу", можуть поділитися з РФ своїми територіями.

Дуда порівняв РФ з "диким звіром", якого треба пристрелити. За словами Дуди, не дати Росії перемогти буде "обов'язковою умовою успішного і справедливого завершення цієї війни".

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