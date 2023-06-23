Агресор буде радий отримати "гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі", впевнений польський лідер.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував країнам, які закликають Україну до "компромісу" з Росією, відмовитися від своїх територій.

Як заявив Дуда в інтерв'ю українським журналістам, нехай деякі лідери готові, які готові з легкістю йти на територіальні поступки заради компромісу, відмовляться від територій своїх держав.

"Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає який-небудь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі", - сказав Дуда.

Польський лідер наголосив, що Росії не можна дозволити виграти війну проти України, оскільки агресор піде війною на інші країни. На його переконання, умовою справедливого завершення війни буде тільки перемога нашої України.

"Мирні" ініціативи - що відомо

Деякі країни періодично закликають Україну "зробити крок до миру", але на умовах, що вигідні агресору. Раніше були представлені китайська та бразильська "мирні ініціативи", а на початку червня Індонезія виступила з детальним "мирним планом" для України.

Ця пропозиція в жодному пункті не передбачала виведення російських військ з України, але включала введення миротворців і проведення референдуму на "спірних" територіях.

На цьому тижні делегація країн Африки відвідала Київ і Москву, привізши з собою свою версію "мирного плану". У цьому плані містився пункт про виведення російських військ з української території, але Кремль відкинув цю пропозицію.

Водночас 85% українців вважають неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії. Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

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