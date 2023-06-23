За словами Дуди, не дати Росії перемогти буде "обов'язковою умовою успішного і справедливого завершення цієї війни".

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв Росію з "диким звіром", якого треба пристрелити, інакше, якщо дати захопити Україну, Москва накинеться пожирати й інші країни. Натомість заступник голови Радфеду РФ Дмитро Медведєв у традиційному для себе стилі назвав Дуду "польською мерзотою".

В інтерв'ю українським ЗМІ Дуда наголосив на загарбницьких намірах Росії у протистоянні з Україною та іншим Заходом, використавши влучне порівняння РФ з "диким звіром".

"Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією. Якщо Росія з'їсть Україну, навіть частково, то вона кинеться на решту України, як тільки оговтається. А потім накинеться на інші країни: на Польщу, на країни Балтії, на країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу", - цитує Дуду телеканал "Еспресо".

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За словами Дуди, не дати Росії перемогти буде "обов'язковою умовою успішного і справедливого завершення цієї війни".

"Яким воно має бути? Щонайменше таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Міжнародне право буде відновлене тоді, коли Росія буде витіснена з усіх окупованих земель України. Тобто, коли Україна відновить повний контроль над міжнародно визнаними українськими територіями", - підкреслив польський президент.

Медведєв же, ображений таким порівнянням Росії, у відповідь назвав Дуду "польською мерзотою", якого, переконаний друг Путіна, у XVIII столітті "четвертували б" на Красній площі. "Але ми гуманісти, помстимося інакше", - заявив Медведєв.

Дмитро Медведєв - що ще говорив політик про "сусідів" Росії

Українофоб Дмитро Медведєв, якого на Заході вже називають "побитою собакою, що гавкає", постійно стає фігурантом скандалів через свою манеру різких висловлювань і образ у бік іноземних політиків.

До прикладу, екс-глава Росії неодноразово погрожував українському президенту Володимиру Зеленському убивством.

Крім того, Медведєв закликав "винищувати, як щурів" і поляків, коли у російського посольства у Варшаві відібрали приміщення, де навчались діти росіян.

А Молдову Медведєв назвав "неіснуючою країною" після рішення внести у "чорний список" деяких росіян, які, на думку Кишинева, розхитували політичну ситуацію в країні.

Погрожував російський політик Британії і Південній Кореї. Не забував Медведєв і згадувати при цьому застосування Росією ядерної зброї.

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