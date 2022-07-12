Президента України Володимира Зеленського просять заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС і на вулиці.
Відповідна петиція з'явилася на сайті президент.
За 2 тижні вона набрала вже 5000 голосів, тобто має шанси набрати решту 20 тисяч за 79 днів.
"Все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг на АЗС, що також не дуже законно", - пишуть автори петиції.
Автори пропонують набирати резерв з бажаючих служити і заборонити видавати повістки скрізь, крім військкоматів, або оновлювати хвилі мобілізації, щоб люди, які не підпадають під поточну хвилю, могли уникати призову.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.
У сухопутних військах ЗСУ розповіли: практика вручення повісток на блокпостах чи в інших людних місцях не суперечить законодавству.
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