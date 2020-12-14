У затриманого вже є судимість за аналогічний злочин стосовно малолітньої дитини.

У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 22-річної дівчини в пішохідному переході.

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Зазначається, що 30 жовтня близько 19:30 чоловік напав на молоду дівчину. Він дістав ніж і почав погрожувати їй. У цей момент людей в переході не було, тому ніхто не міг йому перешкодити зґвалтувати дівчину.

Поліцейські з'ясували, що до злочину причетний 34-річний житель Кам'янського. Причому у нього вже є судимість за аналогічний злочин стосовно малолітньої дитини.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують, чи причетний чоловік до інших подібних інцидентів у місті та на території країни.

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Автор: Катерина Шварц