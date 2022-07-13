Іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб.

Жителя невизнаного Придністров’я, який замовляв теракти в Одесі, засуджено до 8 років в'язниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

"Прокурори Одеської обласної прокуратури підтримували звинувачення в суді стосовно громадянина Молдови за фактом вчинення терористичного акту, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наприкінці минулого року житель невизнаної Придністровської молдавської республіки за вказівкою російських кураторів планував і реалізував на території Одеської області терористичні акти. До скоєння злочинів засуджений залучив свого знайомого – громадянина України. Для перевірки найманця іноземець доручив йому облити червоною фарбою пам'ятний знак "Героям Небесної сотні" у сквері біля Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка в Одесі.

"На підтвердження своїх дій "виконавець" передав "замовнику" фото пошкодженого пам'ятного знака та отримав 400 долл. винагороди. Переконавшись, що українець упорався з покладеним на нього завданням, іноземець, докладно проінструктувавши його, доручив підпалити військові автомобілі, розташовані на території однієї з військових частин в Одесі. За це він пообіцяв 800 долл. Під час передачі винагороди за підпал авто зловмисника затримали співробітники УСБУ в Одеській області", - розповіли в прокуратурі.

Приморський районний суд Одеси врахував щире каяття іноземця, визнання своєї провини та співробітництво зі слідством та виніс обвинувальний вирок – покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в УСБУ в Одеській області, встановлено, що агент-іноземець періодично приїжджав в Україну за завданням російських спецслужб. Його кураторами були представники російської військової розвідки, які діють з території невизнаної ПМР.

Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів.

Об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області.

"Таким чином, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито "наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв", - йдеться в повідомлені.

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