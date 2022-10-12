Українців закликають заощадливо використовувати газ і вугілля.

Після ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні знизять мінімальне допустиме значення температури в квартирах під час опалювального сезону до 16ºC, а середнє – до 18ºC.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє — 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму", - наголосив прем'єр.

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Водночас Шмигаль запевнив, що тарифи в Україні підвищувати не планують.

"Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують", – додав він.

За словами прем'єра, українці мають розуміти, що росіяни будуть намагатися використовувати холод як свою зброю.

"У їхній хворій уяві українці, які сидять декілька годин без світла, — це і є перемога. Вони думають, що так змусять нас капітулювати. Цього не буде. Все, що вони зруйнували, ми відновимо. Ми розуміємо, як це зробити по кожному регіону. Ремонтні команди енергетиків працюють 24/7. Дякуємо рятувальникам, медикам, енергетикам, усім, хто щодня за будь-яких умов працює заради України й українців", – резюмував Шмигаль.

До чого готуватися українцям з наближенням зими

Російські військові за три дні масованих ракетних обстрілів території України пошкодили 28 об'єктів енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни.

Після ракетних ударів у багатьох областях виникли проблеми з електроенергією. Через збільшення навантаження на енергосистему НЕК "Укренерго" закликала споживачів економити електроенергію не лише ввечері, а й вранці.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль закликав українців запасатися теплим одягом, свічками, ліхтариками та батарейками на випадок відсутності енерго- та теплопостачання внаслідок можливих масованих ракетних обстрілів. Він наголосив, що зима в Україні буде важкою.

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