На початок жовтня в сховищах планувалося накопичити 15,5 млрд куб.м газу.

Україні вистачить запасів газу на теплу і помірну зиму, в разі холодної – можна буде докупити ще.

Таку думку висловив аналітик "Центру розвитку міста" Юрій Щедрін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я вважаю, що цих запасів цілком вистачить, адже у нас в цьому році на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств і через зменшення кількості споживачів газу", - розповів він.

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За словами Щедріна, критично важливим у цьому питанні є те, якою буде температура цієї зими.

"Якщо зима буде більш-менш тепла або помірна, то цього запасу вистачить цілком. Якщо буде холодна зима, то, мабуть, доведеться щось докупити, але це екстрений випадок...",- підкреслив експерт.

Він додав, що температурний режим цієї зими в більшості приміщень коливатиметься в межах 18-20 градусів.

"Це нормальна температура, завдяки якій ми зможемо заощадити газ і жити в більш-менш комфортних умовах", - вважає Щедрін.

За його словами, якщо Україні все ж доведеться докупити газ цієї зими у західних партнерів, то це цілком можливо, навіть в тих умовах, в яких знаходиться Європа.

"У Європі майже на максимум заповнені газосховища, у них є газ, вони зможуть його продати, це лише питання фінансів", - підкреслив Щедрін.

Опалювальний сезон в Україні:

В Україні очікується надважкий опалювальний сезон цієї зими. Проблеми можуть виникнути через ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Україна в рамках підготовки до зими накопичила вугілля і газ для опалення. Крім того, підготовлені і альтернативні види опалення, такі як деревина. Для захисту електростанцій місцева влада закуповує додаткові генератори.

7 жовтня стало відомо, що Кабмін зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами. В Україні введуть режим економії опалення як в Європі, щоб пережити цю складну зиму.

21 жовтня міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що переважна більшість областей включатиме опалення не раніше листопада.

24 жовтня 2022 року голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про те, що зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що на початок жовтня у сховищах буде накопичено 15,5 млрд куб. м газу. Враховуючи суттєве падіння споживання газу через війну, такої кількості Україні має вистачити для проходження помірної зими без довгих морозних днів.

Також, за його інформацією, мінімально допустима температура у житлах українців протягом цього опалювального сезону становитиме 16 градусів, а середня – 18 градусів.

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