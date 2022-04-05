Найбільше дітей постраждали в Київській області та Києві, а також у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Сумській та Житомирській областях.

З початку повномасштабної війни в Україні загинули вже 165 дітей, 266 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.

"Понад 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Зокрема, в місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївській - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", – додали в прокуратурі.

Зокрема, відзначається, що 4 квітня в результаті обстрілу збройними силами Росії міста Миколаєва загинула дитина.

"Стало відомо, що під час окупації смт Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де знаходилися 14-річна дитина і жінка, після чого здійснили обстріл, в результаті якого дитина загинула на місці, а мати - через два дні в тому ж підвалі. Також в м. Буча Київської області в результаті одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що через бомбардування та обстріли було пошкоджено 869 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.

Війна проти України: