З початку повномасштабної війни в Україні загинули вже 165 дітей, 266 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора України.
"Понад 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголошується в повідомленні.
Підкреслюється, що ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях. Зокрема, в місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
"Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївській - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", – додали в прокуратурі.
Зокрема, відзначається, що 4 квітня в результаті обстрілу збройними силами Росії міста Миколаєва загинула дитина.
"Стало відомо, що під час окупації смт Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де знаходилися 14-річна дитина і жінка, після чого здійснили обстріл, в результаті якого дитина загинула на місці, а мати - через два дні в тому ж підвалі. Також в м. Буча Київської області в результаті одного з обстрілів загинули 6 осіб, серед яких 1 дитина", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зазначається, що через бомбардування та обстріли було пошкоджено 869 навчальних закладів, 83 з них зруйновані повністю.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.