Міністерством наразі розробляється законопроєкт про створення посади військового омбудсмена, який і має розглядати подібні кейси.

До Міноборони України не надходила інформація про випадки знущання над військовими 211-ої понтонно-мостової бригади, але це будуть розслідувати. Про це заявив в етері Радіо Свобода речник відомства Дмитро Лазуткін.

Він вважає, що інформація про системні порушення прав військових могла покриватися на місцях: військові, які страждали або були свідками цього могли боятися повідомляти про це через залякування.

Міністерством наразі розробляється законопроєкт про створення посади військового омбудсмена, який і має розглядати подібні кейси, зазначив він.

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Наразі, якщо права військовослужбовця порушуються, то він може звернутись на гарячу лінію відомства або у Центральне управління захисту прав військовослужбовців.

Знущання над військовими у 211-й бригаді - деталі

У 211-й понтонно-мостовій бригаді знущалися над військовими та вимагали у них гроші. За даними журналістів, командир взводу першого батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади та син начальника штабу Владислав Пастух погрожував, вимагав гроші, а також жорстоко знущався над військовими, але не був покараний.

Командири систематично знущалися над військовими та жорстоко били їх. Про це Тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради України стало відомо ще 10 вересня, після чого різні докази було направлено до ДБР. Про це розповіла народна депутатка України Юлія Яцик.

Вона додала, що військових били за гроші. За її словами, командири вимагали у солдатів заплатити їм, щоб побиття припинилися.

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