Росіяни поселили окупантів посеред мирних мешканців, наражаючи їх на небезпеку.

Росіяни стягнули на Запорізький напрямок 1,5 тисячі бурятів. Їх розквартирували в одному з населених пунктів.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Бурятів розмістили в цивільних будівлях, використовуючи цивільне населення як живий щит.

"Так, в населеному пункті Осипенко Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття до 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, які незаконно розквартировані у цивільних будинках з місцевими мешканцями та на території місцевої лікарні", - зазначили у ГШ.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тим часом Росія активно готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, але "не врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму". В регіон звозять росіян та "кадировців".

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