Тарнавський зазначив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва, а найбільший прорив ще попереду.

"Погода може стати серйозною перешкодою під час наступу, але, враховуючи, як ми просуваємося вперед, в основному без техніки, я не думаю, що вона сильно вплине на контрнаступ", - сказав він в інтерв'ю CNN.

Сильні осінні дощі можуть зробити землю сирою і ускладнити пересування важкої техніки, наприклад танків, але Тарнавський каже, що українські сили пересуваються невеликими групами, в основному пішки.

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Генерал заявив, що великий прорив України – ще попереду.

"Я думаю, це станеться після Токмака. На даний момент вони розраховують на глибину своєї лінії оборони там. Є поєднання невеликих шкідливих груп оборони противника, які в даний час розміщені дуже точно і компетентно. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими загонами. Токмак - це мета-мінімум. Головна мета - дістатися до наших державних кордонів", - сказав він.

Тарнавський також зазначив, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу.

"Успіх наступальних операцій полягає не тільки у знищенні противника перед вами, це також у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо у знищенні командних центрів. Дезорганізація їх сил шляхом руйнування їх командних центрів на більш високому рівні призводить до безладу на полі бою. Знищений командир - це зруйнована ланка управління, без нього неможливі злагоджені дії. [Удар по штабу Чорноморського флоту Росії] дає нам надію на майбутнє. Я маю на увазі, що у нас є можливості вразити їх не тільки спереду, але і в тилу. А коли розумієш, що ворогові спекотно в тилу, це піднімає бойовий дух наших солдатів", - додав Тарнавський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Харітін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України розповівши, які є передумови для швидкої деокупації Бахмута. Він зазначив, що росіяни вже самі визнають, що їм незабаром доведеться тікати з Бахмута.

Українські військові протягом доби відбили російські атаки відразу на декількох напрямках. На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки окупантів у районах Миньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області, на Авдіївському - в районі Північного Донецької області, а на запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області.

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