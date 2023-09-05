Російський міністр переконує, що справи в українців "погані", але про реальну ситуацію промовчав.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зібрав селекторну нараду та видав кілька заяв про контрнаступ Збройних сил України.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", Шойгу запевняє колег, що контрнаступ ЗСУ нібито не досягнув успіхів на жодній з ділянок фронту. Щоправда, про Запорізький напрямок він все ж промовився.

"ЗСУ під час так званого контрнаступу на жодному з напрямків не досягли своїх цілей. Українське керівництво відчайдушно намагається продемонструвати західним кураторам хоч якийсь успіх наступальних дій з метою подальшого отримування військово-економічної допомоги, що лише затягує конфлікт. найбільш напруженою склалася ситуація на Запорізькому напрямку. Противник залучив до бою бригади стратегічного резерву, які пройшли навчання під керівництвом західних інструкторів", - заявив Шойгу.

Втім, щодо прориву російської оборони на цьому напрямку Шойгу вирішив мовчати. Водночас він видав, що українські втрати з початку наступу нібито "перевищили 66 тисяч осіб та 7,6 тисяч одиниць озброєння".

Шойгу також цинічно заявив, що "українські бойовики атакують цивільні об'єкти та видають ці теракти за військові перемоги". Щоправда, конкретики від нього теж не було.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Останнім часом Генштаб повідомляє гарні новини із Запорізького напрямку. Там ЗСУ вдалося прорвати ділянку основної лінії російської оборони на південному фронті.

Як повідомляє ISW, бійці Збройних сил України після прориву першої лінії оборони російських окупантів у Запорізькій області розширюють пролом, який там утворився. Наразі Сили оборони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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