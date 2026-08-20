У Міноборони пояснили, як Хмара зміг звільнитися з військової служби

У МОУ пояснили норму законодавства щодо генералів та адміралів.

Спекуляції довкола причин звільнення з військової служби новопризначеного міністра оборони Євгенія Хмари, для якого Зеленський назвав головне завдання, нібито через військово-лікарську комісію не відповідають дійсності.

Про це заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє "Укрінформ". Там зазначили, що Хмара обіймає посаду міністра оборони України як цивільна особа. Адже Закон України "Про національну безпеку України" вимагає, щоб цю посаду обіймала виключно цивільна особа.

Так, додали у Міноборони, Хмара був звільнений з військової служби на підставі підпункту "е" пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Відео дня

"Ця норма стосується саме генералів і адміралів: якщо вони не займають штатної посади, перебувають у розпорядженні, закон дозволяє звільнити такого генерала з військової служби", - пояснили у МОУ.

Крім того, у міністерстві додали, що Хмара "пройшов ВЛК по вимогливій графі для спецпідрозділу СБУ і повністю придатний до військової служби.

"Тому спекуляції довкола причин його звільнення нібито через ВЛК - брехня", - зазначили там.

Призначення Хмари

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що спричинило відставку всього уряду. До відставки уряду Міністерство оборони очолював Михайло Федоров. 19 серпня ВР підтримала призначення Хмари на цю посаду.

Того дня в парламенті Хмара повідомив, що він вже цивільна людина. Адже згідно із законодавством України, міністром оборони має бути цивільний. Він також додав, що "звільнений з військової служби за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу".

Вас також можуть зацікавити новини: