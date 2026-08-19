Зеленський назвав головне завдання для Хмари

Він наголосив, що перед зимою ми маємо бути впевнені у нашій обороні.

Головне завдання для нового міністра оборони України Євгенія Хмари, за призначення якого проголосувала ВР, - це налаштування системи нашої оборони, системи виробництва та закупівель, а також системи постачання у військо.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про останні удари російських окупантів по українських містах.

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах - це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій, і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор", - сказав він.

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Глава держави додав, що розраховує на те, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших діпстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям. Зеленський підкреслив:

"Уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого. Дякую за це. Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені - і будемо впевнені - у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо".

Новий міністр оборони Хмара

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що спричинило відставку всього уряду. До відставки уряду Міністерство оборони очолював Михайло Федоров.

Сьогодні, 19 серпня, ВР підтримала подання Зеленського про призначення Хмари на посаду міністра оборони України.

Під час свого виступу в парламенті Хмара, зокрема, зауважив, що стосовно питання мобілізації має бути ухвалене комплексне рішення і наразі щодо цього триває робота.

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