Ігор Шевадзуцький здобув свою шосту перемогу на професійному рингу.

Український боксер суперважкої ваги ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.

Читайте також133-річний український боксер нокаутував суперника, який програв 49 боїв (відео)Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions в Києві.

Українець переміг білоруса Олександра Нехайчика. Шевадзуцький здобув перемогу вже в першому раунді.

30-річний українець завдав потужного удару з лівої, після якого Нехайчик вже не зміг продовжити бій.

Для Шевадзуцького це шоста перемога в шести боях. У всіх він переміг достроково.

Відео бою опубліковано на YouTube-каналі "Левой левой правой".

В рамках вечора боксу на ринг вийшли ще кілька відомих українців. Так, супертяж Владислав Сіренко (16-0, 13 КО) одноголосним рішенням суддів переміг поляка Каміла Соколовського (10-21-2, 4 КО), а Олег Малиновський у вазі до 57 кг технічним нокаутом у п'ятому раунді переміг грузина Гіоргі Гачечиладзе.

Відео всіх боїв вечора

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Автор: Антон Дудар