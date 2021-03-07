Український боксер суперважкої ваги ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.
Читайте також133-річний український боксер нокаутував суперника, який програв 49 боїв (відео)Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу від промоутерської компанії Ulions Boxing Promotions в Києві.
Українець переміг білоруса Олександра Нехайчика. Шевадзуцький здобув перемогу вже в першому раунді.
30-річний українець завдав потужного удару з лівої, після якого Нехайчик вже не зміг продовжити бій.
Для Шевадзуцького це шоста перемога в шести боях. У всіх він переміг достроково.
Відео бою опубліковано на YouTube-каналі "Левой левой правой".
В рамках вечора боксу на ринг вийшли ще кілька відомих українців. Так, супертяж Владислав Сіренко (16-0, 13 КО) одноголосним рішенням суддів переміг поляка Каміла Соколовського (10-21-2, 4 КО), а Олег Малиновський у вазі до 57 кг технічним нокаутом у п'ятому раунді переміг грузина Гіоргі Гачечиладзе.
Відео всіх боїв вечора
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